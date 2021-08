CMIT TV | Inter: “Tenuti i soldi per i rinnovi di Lautaro, Brozovic e Barella”

Intervenuto in diretta sulla CMIT TV, Fabrizio Biasin ha parlato del mercato dell’Inter: “Lautaro chiede 7 milioni per il rinnovo”

La CMIT TV non si ferma mai, questa sera in diretta abbiamo seguito con cronaca e commento l’anticipo di Serie A tra Inter e Verona. Fabrizio Biasin è intervenuto in diretta e ha parlato delle strategie di mercato dei nerazzurri per i prossimi mesi. Dopo aver salutato Hakimi e Lautaro e aver preso giocatori come Dzeko, Dumfries e Correa, Beppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero un piano ben definito. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

CMIT TV | Biasin: “Lautaro chiede 7 milioni per il rinnovo, l’Inter offre 6,5”

Fabrizio Biasin, ai microfoni di Calciomercato.it, ha rivelato: “Lautaro chiede 7 milioni per il rinnovo, mentre l’Inter offre 6,5 milioni”. Un accordo, quindi, che sembra destinato ad arrivare nelle prossime settimane. Quello dell’argentino, poi, non sarebbe l’unico rinnovo previsto dalla dirigenza nerazzurri. Biasin, infatti, ha aggiunto: “Ausilio ha trattenuto i soldi in questa finestra di mercato per accordi rinnovo Lautaro, Brozovic e Barella“.