Calciomercato Milan, UFFICIALE: il centrocampista va via in prestito

Il Milan lavora agli ultimi colpi sul calciomercato per rinforzare la rosa. Ufficiale la partenza di un centrocampista in prestito: le ultime

Il Milan ha concluso un’altra operazione in uscita sul calciomercato. I rossoneri, infatti, dopo l’arrivo di Tiemoue Bakayoko, di cui vi abbiamo parlato nelle scorse ore, saluta Tommaso Pobega. L’effetto domino che vi avevamo descritto nelle ultime ore è quindi completo e vede un nuovo tassello in uscita nello scacchiere di Stefano Pioli.

Il centrocampista si trasferisce in prestito al Torino. Questa mattina è arrivato anche il comunicato ufficiale a sugellare i saluti ai colori rossoneri: “AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Tommaso Pobega al Torino FC 1906”. Si completa, dunque, questo piccolo giro di centrocampisti in casa Milan, in attesa di qualche botto last minute a concludere la sessione.