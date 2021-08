Il Milan è ancora alla ricerca di un trequartista. Il nome caldi di queste ore è quello di Faivre. Contatti continui per trovare un accordo

Ultimato l’acquisto di Bakayoko, che come raccontato, arriverà nella giornata di domani, il Milan ora può concentrarsi sul rinforzo per la trequarti. Serve un ultimo sforzo da parte di Maldini e Massara per completare il calciomercato. La partenza di Hakan Calhanoglu ha lasciato un vuoto, in parte colmato dalla crescita di Brahim Diaz, davvero uno altro giocatore rispetto ai primi mesi della passata stagione. Serve però un ricambio, che sappia magari giocare anche sulla destra della trequarti.

I nomi accostati al Milan, in questa calda estate sono davvero tantissimi. Il cerchio, adesso, però, si sta stringendo: a poche ore dalla chiusura del calciomercato, il profilo più caldo è quello di Faivre. I contatti con l’entourage del calciatore del Brest sono costanti, per cercare di trovare un accordo totale. Il Milan ha già incassato il sì del talento francese e la necessità del club transalpino di vendere fa credere che si possa trovare la quadra tra i 12 milioni di euro, con i bonus. Si attendono novità a breve.

Sullo sfondo restano Messias, anche se il Milan appare poco propenso a spendere 10 milioni di euro per un 30enne, e Jesus Corona del Porto. Da non scartare, ancora del tutto, infine, il profilo di Ilicic. Non si possono escludere altri nomi a sorpresa ma adesso va seguita con attenzione la pista Faivre, pronta ad infiammarsi.