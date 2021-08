Calciomercato, Mbappe in uscita | Retroscena choc su Leonardo

Il futuro di Kylian Mbappe si avvicina sempre di più all’addio al PSG, con approdo al Real Madrid. Spunta un retroscena molto significativo

Kylian Mbappe, a pochi giorni dalla fine della sessione estiva, è sempre più vicino all’addio al PSG. Il calciatore francese, come vi stiamo riportando in maniera approfondita nelle ultime ore, è a un passo dall’arrivo al Real Madrid. L’offerta da 170 milioni più 10 di bonus, infatti, sembra essere stata accettata dal PSG. Una svolta clamorosa per tutto il calcio mondiale, che discute di un altro trasferimento clamoroso a pochi giorni dal gong finale del calciomercato. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, erede Ronaldo | Tripla pista calda: ora Allegri sceglie

E intanto nelle ultime ore iniziano a spuntare retroscena decisamente interessanti sulla trattativa e anche sui rapporti all’interno del PSG. Gli ultimi rumors sono decisamente inaspettati. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sostituto Ronaldo | Annuncio a sorpresa

Calciomercato, addio Mbappe: il retroscena su Leonardo

L’addio di Mbappe è doloroso per tutto l’ambiente PSG e in particolare anche per la proprietà che da sempre aveva assicurato la sua permanenza. Il calciatore, però, non ha voluto rinnovare il suo contratto con il PSG e ha spinto fortemente per l’addio e l’approdo al Real Madrid. Ora spunta un nuovo retroscena: secondo quanto riporta ‘el chiringuito’, infatti, i rapporti tra Leonardo e l’attaccante sarebbero particolarmente tesi. La convivenza ormai non era possibile e addirittura il dirigente avrebbe già accettato la prima offerta del Real Madrid. Un nuovo tassello del puzzle che comunque va verso la sua conclusione, con Mbappe sempre più vicino alla Spagna.