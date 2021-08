Calciomercato, Real su Mbappé | Il PSG vuole Haaland come sostituto

Continua l’offensiva del Real Madrid su Kylian Mbappé: il PSG, intanto, individua in Erling Haaland il sostituto del francese

È un finale di mercato davvero clamoroso quello che ci apprestiamo a vivere quest’anno: nella giornata di oggi è arrivata l’ufficialità di Cristiano Ronaldo al Manchester United. Il portoghese ha dato il suo addio alla Juventus, separandosi dal club piemontese dopo tre stagioni. La prossima grande operazione di mercato, come raccontato su queste pagine, potrebbe essere la cessione di Mbappé al Real Madrid. Nel frattempo, il PSG avrebbe individuato il sostituto per il francese classe ’99. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato, Mbappé verso il Real | PSG su Erling Haaland

Secondo quanto rivelato da ‘L’Equipe’, il PSG avrebbe individuato in Erling Haaland il sostituto di Kylian Mbappé in caso di addio. Una decisione che avrebbe del clamoroso e che, se dovesse riuscire, porterebbe i parigini a completare il tridente affiancando il norvegese a Messi e Neymar. Un attacco fantascientifico che avrebbe pochi eguali nel mondo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Calciomercato Juventus, Ronaldo allo United: tutte le cifre

Le manovre di mercato del PSG, quindi, potrebbero non essere finite. Dopo aver portato alla corte di Pochettino giocatori come Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos, Wijnaldum e Lionel Messi, il prossimo potrebbe essere Erling Haaland. Anche la Juventus, nel frattempo, è impegnata nella ricerca dell’erede di Cristiano Ronaldo: il classe 2000 norvegese, però, non sembra essere alla portata della ‘Vecchia Signora’.