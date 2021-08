L’addio di Ronaldo, ufficializzato oggi, per la Juventus arriva un annuncio: “Mercato finito” assicura il vicepresidente

Dopo aver ufficializzato l'addio di Cristiano Ronaldo, la Juventus ha ancora pochi giorni per completare la rosa di Allegri. C'è un attaccante da trovare, ma da tempo si parla anche di rinforzi a centrocampo. Tra i nomi accostati ai bianconeri c'è anche Tchouameni del Monaco.

Calciomercato Juventus, il Monaco non vende Tchouameni

Proprio sul 21enne francese si è espresso il vicepresidente del club del Principato Oleg Petrov che a ‘L’Equipe’ ha chiuso di fatto la porta ai pretendenti del giovane centrocampista: “Siamo in grado di dire no – ha affermato in relazione alle offerte per Tchouameni -. Il nostro club è in fase di costruzione: servono stabilità e forza. La strategia è la stessa e vogliamo mantenere la rossa. Ritengo che la nostra finestra di mercato sia chiusa, anche se chi gioca meno può essere ceduto in prestito”. Per Petrov “l’eliminazione dalla Champions non cambia nulla”: il Monaco vuole tenersi stretto Tchouameni: la Juventus, come il Chelsea, è avvisata.