Juventus, è fatta per il ritorno a Manchester di Cristiano Ronaldo: il portoghese tornerà a vestire la maglia dello United

Via dalla Juventus per tornare in Inghilterra, a Manchester. Niente City però: Cristiano Ronaldo indosserà nuovamente la maglia dello United. Il portoghese sarà un nuovo giocatore dei ‘Red Devils’ che andranno dunque a concludere una super campagna acquisti dopo gli arrivi ad Old Trafford di Varane e Sancho. Vi avevamo infatti raccontato come il club di Guardiola fosse ormai uscito di scena a scapito dei rivali cittadini.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

L’attaccante lusitano può dunque considerarsi un nuovo giocatore del Manchester United, con la fumata bianca ormai in arrivo. Alla Juventus andranno 28 milioni di euro. Ronaldo torna dunque ad indossare quella maglia già vestita per sei stagioni e con cui ha siglato 118 gol in carriera. Il club inglese avrebbe proposto all’attaccante un contratto biennale.