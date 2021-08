Miralem Pjanic non dovrebbe far ritorno alla Juventus. I bianconeri ormai sono defilati. Possibile una permanenza in Spagna per il bosniaco

Si complica il ritorno in Italia di Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco non rientra più nei piani del Barcellona, che vorrebbe disfarsene il prima possibile, ma gli acquirenti si stanno defilando man mano. ‘Mundo Deportivo’, riporta del pessimismo dell’entourage del calciatore: la Juventus appare sempre più defilata, dopo l’acquisto di Locatelli e la permanenza di Ramsey, così come Roma e Fiorentina. I primi – si legge – hanno una rosa lunga, i viola, invece, hanno chiuso per Torreira. Resterebbero così in corsa per Pjanic il Napoli ma soprattutto un’altra squadra spagnola.