Cristiano Ronaldo è ufficialmente un giocatore del Manchester United. Il giocatore portoghese ha quindi lasciato la Juventus che ora punta su Muriel

La telenovela legata al futuro di Cristiano Ronaldo si è risolta pochissimi minuti fa con l’annuncio del Manchester United che ha reso noto il ritorno del giocatore portoghese all’Old Trafford ben 12 anni dopo l’ultima presenza in Premier League. Ora tocca alla Juventus trovare un sostituto all’altezza in grado di non far rimpiangere l’asso lusitano, approdato a Torino nell’estate di calciomercato del 2018.

In merito a questo si è espresso anche Enrico Camelio, speaker di ‘Radio Radio’: “Dicono che sia chiusa per l’arrivo di Luis Muriel“. Il colombiano, se fosse così, lascerebbe l’Atalanta per vestire la maglia della Juventus. Dal versante orobico però filtrano anche delle smentite sull’operazione.