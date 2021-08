Calciomercato Juventus, bomba dalla Spagna | Dal Real l’erede di Ronaldo

Le ultime di calciomercato Juventus si concentrano sul sostituto di Cristiano Ronaldo, che farà ritorno al Manchester United per 28 milioni di euro

Non ci sono più dubbi, Cristiano Ronaldo torna al Manchester United per 28 milioni di euro. E ovviamente queste per la Juventus sono ore calde, decisive per quanto riguarda il sostituto del fuoriclasse portoghese. Sappiamo del nuovo tentativo per Mauro Icardi, anche se l’operazione col Psg è complicata, mentre dalla Spagna giunge una notizia a dir poco clamorosa. Secondo ‘Marca’, in cima alla lista di Cherubini e soci per il post CR7 non c’è un bomber bensì Eden Hazard. Il belga è stato un flop totale al Real e con il probabilissimo arrivo di Mbappe rischia di scivolare indietro nelle gerarchie di Ancelotti.

Stando al quotidiano madrileno, la Juventus non vuole spendere soldi per l’immediato post Ronaldo, per questo motivo punta a prendere l’ex Chelsea con la formula del prestito. Se la notizia venisse confermata, sarebbe tutta da valutare la risposta di Perez nonché quella del diretto interessato che a Madrid guadagna ben 15 milioni di euro netti.