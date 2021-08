L’Inter è vicinissima a chiudere un nuovo colpo in uscita. I nerazzurri lasciano partire il calciatore all’estero: i dettagli

L’Inter sta vivendo una sessione di calciomercato particolarmente turbolenta. I nerazzurri, infatti, hanno lavorato su diverse uscite pesanti, in modo tale da sistemare i conti. Allo stesso tempo, però, i nerazzurri hanno cercato di completare la rosa con acquisti importanti come quelli di Edin Dzeko e Joaquin Correa. I nerazzurri, per ammissione di Beppe Marotta, hanno chiuso il mercato in entrata, ma qualche operazione minore potrebbe ancora essere effettuata in uscita. Una in particolare sembra ormai essere ai titoli di coda.

Calciomercato Inter, Lazaro al Benfica: ormai ci siamo

La partenza di Valentino Lazaro è ormai imminente. Il calciatore non ha mai convinto in maglia nerazzurra, ora una nuova avventura è pronta a iniziare con quella del Benfica. Secondo quanto riporta ‘Record’, l’operazione è vicinissima alla chiusura. I due club auspicano di chiudere già oggi. Il trasferimento dovrebbe concretizzarsi in prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 8,5 milioni di euro.