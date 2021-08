Il futuro di Cristiano Ronaldo continua a tenere banco: abbiamo chiesto ai nostri follower chi sarebbe l’ideale erede del portoghese in casa Juventus

Cristiano Ronaldo ha raggiunto l’accordo con il Manchester City. Il futuro dell’attaccante portoghese potrebbe essere di nuovo in Inghilterra, nell’altro club di Manchester. La Juventus vuole ricevere un indennizzo dalla cessione del portoghese e non è disposta a liberarlo a zero, ma nel frattempo per quanto riguarda il club bianconero si parla di possibile erede del portoghese. Chiaro che, con una stagione così lunga davanti a sé, i bianconeri dovranno trovare un nuovo attaccante.

E proprio su questo tema verteva il sondaggio proposto da Calciomercato.it ai propri follower di Twitter. Abbiamo chiesto chi sarebbe l’ideale erede di CR7 e la risposta non lascia dubbi. Per il 44,1% l’uomo giusto è rappresentato da Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Fiorentina. Per il 28,9% invece la giusta alternativa è rappresentata dal Gabriel Jesus del Manchester City. Il 16,7% ha scelto invece il compagno di squadra del brasiliano, Raheem Sterling. Il minor numero di voti (10,4%) li ha invece ricevuti Duvan Zapata dell’Atalanta.