Le parole in conferenza stampa di Jose Mourinho dopo il 3-0 al Trabzonspor che qualifica la Roma ai gironi di Conference League

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Dopo la vittoria per 3-0 sul Trabzonspor che permette alla Roma di qualificarsi ai gironi di Conference League, Jose Mourinho ha parlato in conferenza stampa. Lo Special One ha parlato in primis di Zaniolo e del suo ritorno al gol: “Penso che possa esserlo più il suo gioco che il gol. Il gol è bello, magari gli porta fiducia. Lavora bene, è felice, gli ho chiesto se voleva due giorni di vacanza perché è squalificato domenica ma mi ha detto di no. Se non può giocare vuole stare comunque con la quadra. Sta bene”.

Ibanez è più attento alla sostanza rispetto allo scorso anno: è questo che vuole da lui?

“Voglio un giocatore senza errori difensivi perché è il primo obiettivo di un difensore. Se poi è bravo con la palla, se costruisce con qualità è un plus ma l’essenza di un difensore è non sbagliare difensivamente e stiamo lavorando su questo. Negli anni scorsi Ibanez qualche volta ha fatto errori. La verità è che in queste partite è in sereno, giocare con Mancini porta stabilità ma sono molto contento”.

Villar può stare in questa rosa? Che ruolo ha?

“Stasera ha giocato perché è un giocatore di qualità, mi piace dare gioco e fiducia a tutti. Contro la Fiorentina è stato Bove a entrare, oggi è stato Gonzalo, come dicevo ieri mentre la finestra di mercato non è chiusa c’è sempre la possibilità che qualcuno vada via. E’ un giocatore di qualità, non può essere mai un problema ma una soluzione”.

Secondo lei chi è più forte tra la Roma e il Tottenham?

“Non ho visto ancora il Tottenham in questa stagione e non posso fare questo tipo di analisi. Non so cosa aspettarmi dal girone domani, penso che questa gara tra Roma e Trabzonspor però sia ridicola. Che giochino queste due squadre in un playoff di Conference League, significa che qualcosa non va con il coefficiente. Perché questa squadra ha storia e ha qualità, Vedremo cosa succede nel girone”.