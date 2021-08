PAGELLE E TABELLINO ROMA-TRABZONSPOR: Zaniolo is back, Gervinho svogliato

Pagelle e tabellino di Roma-Trabzonspor, match valido per il ritorno degli spareggi di Conference League

ROMA

Rui Patricio 7: il Trabzonspor è pericoloso solo a ridosso dell’area di rigore, poche volte riesce ad arrivare al tiro. Nella ripresa è un gatto sul colpo di testa di Vitor Hugo, gran parata. Bravo anche su Hamsik.

Karsdorp 6,5: all’andata ha sofferto la rapidità di Nwakaeme, oggi il duello è più equilibrato, le prende ma le dà pure. Non tantissime le discese in attacco, ma è da diversi mesi che ci ha abituato a prestazioni più misurate. Poche scorribande, ma comunque incisive nei cross. Alla fine il saldo è positivo.

Mancini 6,5: non ha duelli fisici da affrontare, il gioco dei turchi si sviluppa in velocità ma sono spesso prevedibili. Facilitato sicuramente dall’uscita di Cornelius, poi il suo è un compito di posizionamento in area, non sbaglia niente. decisivo nel chiudere il match con il bel lancio per Zaniolo.

Ibanez 6: un’impressione in questa partita l’ha data, ovvero che sia molto più prudente a livello di atteggiamento. Meno fumo, più arrosto e in Italia questo serve. Bakasetas gioca molto alto, ma lui è bravo a non farlo quasi mai girare.

Vina 6: meglio rispetto alle prime due uscite non indimenticabili. Deve capire ancora determinati meccanismi, essere più incisivo quando si trova nei pressi dell’area, oggi cerca di controllare la situazione. Gervinho non è cliente particolarmente pericoloso e gli semplifica il lavoro.

Veretout 6: sta viaggiando verso la forma migliore, è dinamico ma senza strafare. Il Trabzonspor cerca di uscire dalla pressione facendo girare velocemente il pallone, ma manca precisione. Jordan, fresco di convocazione con la Francia, tiene tutti sotto controllo. Dal 78′ Villar sv

Cristante 6,5: come già dimostrato largamente, le cose migliori sono sempre a ridosso dell’area. E quando prova a calciare in porta. Della Roma forse è il miglior tiratore da fuori, sul gol è un cecchino e pesca l’angolo mettendo subito la qualificazione in ghiaccio.

Zaniolo 6,5: corre tanto, quasi sempre senza palla perché di occasioni giocabili gliene arrivano pochissimi. A livello di coinvolgimento nel gioco non è una partita indimenticabile, si sacrifica molto e Mourinho gli chiede anche questo. Ma lui questa serata la ricorderà perun altro motivo: il gol del 2-0 sì, ma della liberazione per lui. Che si emoziona in ginocchio e viene sommerso dai compagni. Bentornato. Dal 78′ El Shaarawy 6,5: torna pure lui al gol nella festa giallorossa.

Pellegrini 6: nel primo tempo prova a segnare in diverse occasioni, ma senza trovare precisione o cattiveria. Perde un pallone potenzialmente pericolosissimo nel primo tempo, andando a terra e cercando di richiamare l’attenzione dell’arbitro. Nel finale gioca sul velluto e si becca gli applausi per una bella giocata.

Mkhitaryan 6,5: primo tempo da protagonista, anche con il pallone tra i piedi. Ma soprattutto stasera abbiamo visto lo spirito di sacrificio, tanto lavoro oscuro che sicuramente Mou avrà apprezzato. Preziosissimo. Carles Perez sv

Abraham 6,5: un’altra prestazione molto molto positiva. Soliti movimenti giustissimi, intelligenza al servizio di un grande fisico e un’ottima tecnica. Soliti tagli in profondità, veli e colpi di testa che a Roma non si vedevano da una vita. Un altro palo, arriverà anche il momento del gol. Dal 64′ Shomurodov 6: ha la capacità di entrare subito in partita. Un’arma preziosissima.

All.: Mourinho 6,5: la sua Roma non è bella, ma tremendamente efficace e cattiva. Vola sull’entusiasmo della sua gente, anche se stasera non crea granché. Però subisce relativamente, tanto basta per la terza vittoria su tre partite. Sarà ai gironi di Conference League.