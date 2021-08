Manchester City, UFFICIALE: Mendy sospeso

Il Manchester City ha sospeso Benjamin Mendy dopo l’apertura di un’indagine nei suoi confronti: il comunicato

Benjamin Mendy è stato sospeso dal Manchester City in seguito all'apertura di un'indagine della polizia nei suoi confronti.

Il club inglese ha diramato un comunicato in cui si legge: “Il Manchester City può confermare che dopo essere stato accusato oggi dalla polizia, Benjamin Mendy è stato sospeso in attesa di un’indagine. La questione è soggetta a un processo legale e il Club non darà ulteriori commenti fino al completamento di tale processo”.