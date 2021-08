Nedved: "Girone Champions equilibrato. Con il ritorno di Allegri..."

Nedved commenta il sorteggio del girone di Champions League. Ecco le parole del vicepresidente della Juventus

Chelsea, Zenit e Malmo. Sono le tre avversarie della Juventus sorteggiate per il girone della Champions League. Questo il commento di Pavel Nedved sul sito ufficiale del club bianconero: “Quest’anno ci sono tanti gironi equilibrati, compreso il nostro. Conosciamo la forza del Chelsea, ma anche Zenit San Pietroburgo e Malmö sono due ottime squadre. Ovviamente il nostro obiettivo sarà quello di passare il turno per accedere alla fase a eliminazione diretta, senza sottovalutare alcuna avversaria”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Sul percorso in Champions: “La Champions è una competizione molto complicata, dove saranno i dettagli a fare la differenza. Con il ritorno sulla panchina della Juventus di Mister Allegri è iniziato un nuovo progetto e siamo sicuri che lui sia l’allenatore giusto per intraprenderlo. Crediamo molto nella nostra squadra e siamo sicuri che l’entusiasmo giocherà un ruolo fondamentale dalla prima partita del girone”.