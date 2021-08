CMIT TV | Sorteggi Champions e calciomercato, segui la DIRETTA

Nuovo appuntamento con CMIT TV: diretta dalle ore 18 con i sorteggi Champions e gli ultimi aggiornamenti di calciomercato

Nuovo appuntamento con CMIT TV: a partire dalle ore 18 saremo in diretta con il nostro consueto appuntamento sul canale Twitch di Calciomercato.it. Puntata speciale per seguire i sorteggi Champions che riguardano da vicino Juventus, Inter, Milan e Atalanta, ma anche per parlare dei principali temi di giornata, con focus ovvio sul calciomercato di Serie A ed in particolare del possibile addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Conduce Marco Giordano, affiancato dalla direttrice di Calciomercato.it Eleonora Trotta e da Andrea Gariboldi. Ospiti l’agente Giulio Tedeschi, Carlo Pizzigoni, l’ex centrocampista della Juventus Momo Sissoko e Luciano Saroglia, vicino di casa di CR7.