Fabrizio Biasin è intervenuto alla CMIT TV per parlare del futuro di Cristiano Ronaldo e del suo possibile addio alla Juventus. “Ci sono delle certezze, Ronaldo vuole lasciare la Juventus, la Juventus non fa le barricate. Magari avrebbe preferito cederlo non a tre giorni dalla fine del mercato. Si libera volentieri del fardello economico di CR7 ma non vuole fare minusvalenza. Questa cosa il Manchester City non vuole farla. Se devo scommettere un euro, immagino Ronaldo lontano da Torino perché non fa nulla per nascondere il suo fastidio, che è lo stesso dei tifosi della Juventus perché questo tira e molla ha rotto un po’ le scatole”.

PERMANENZA – “Se riescono a cedere Ronaldo, il calciatore, la proprietà e l’allenatore sono tutti contenti. Se Ronaldo resta a Torino non mi immagino che Allegri fa quello che è successo a Udine. Secondo me, dovesse restare, Allegri gli trova un posto da titolare e Ronaldo va avanti a fare il Ronaldo. Tutti hanno una convenienza per l’addio”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

COMUNICAZIONE – “La confusione è generale. Un mese fa Nedved in tv ha detto che il calciatore non aveva comunicato nulla. Come se il rapporto con questo calciatore non sia mai reealmente sbocciato: è come se la Juventus fosse rimasta appesa alle decisioni di Ronaldo ed ora in extremis provano a dirsi addio. C’è stata una cattiva comunicazione: alla fine della scorsa stagione bisognava dirsi le cose”.

Juventus, Biasin: “Ronaldo piano B di Allegri”

GIUDIZIO RONALDO – “Non mi passa per il cervello di giudicare Ronaldo. E la Juventus che con lui è diminuita perché non hanno sistemato le cose. Sulla forza di Ronaldo non ci sono dubbi, non si discute. La Juventus negli ultimi due anni è caduta in un tranello: siamo vincenti, vogliamo diventare anche bellissimi. Ronaldo va bene in un impianto allegriano, ma Allegri reputa la Juventus con Ronaldo un piano B.

SOSTITUTO – “Allegri nella sua testa vuole la punta, vuole il nove. Vuole sfruttare Kulusevski e Chiesa per mettere in area centomila palloni per un grande bomber. Si riesce a trovare questo grande attaccante? Questo è il grande interrogativo perché era un’operazione da fare un mese fa. L’uscita di Ronaldo comporterebbe il tentativo di arrivare ad una grande punta ma senza spendere 50-60 milioni”.