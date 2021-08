Champions League, Pioli: “Siamo il Milan, è giusto così. Ce lo aspettavamo”

Milan con Atletico Madrid, Liverpool e Porto. Il tecnico dei rossoneri commenta i sorteggi di Champions League

Il Milan tornerà a giocare in Champions League e lo farà in un girone davvero complicato ma allo stesso tempo suggestivo. Come è noto i rossoneri, inseriti in quarta fascia, se la dovranno vedere con Atletico Madrid, Liverpool e Porto.

Un gruppo difficile ma non impossibile, Stefano Pioli e il suo Milan se la giocheranno: “Vogliamo fare cose importanti, sono club che hanno fatto la storia – ammette il tecnico rossonero all’Ansa -. E’ un gruppo stimolante, difficilissimo, ma noi siamo il Milan ed è giusto che il nostro nome sia accostato a dei club che hanno fatto la storia. Insieme facciamo 15 Champions League vinte. Ce lo aspettavamo, la Champions è questa e non vediamo l’ora di cominciare, proveremo a fare cose importanti“.