Napoli, per la difesa ipotesi Marcao: la situazione attorno al centrale brasiliano del Galatasaray

Tra le squadre certamente meno protagoniste sul mercato c’è il Napoli. Il club azzurro, prima della scadenza della sessione estiva, potrebbe certamente acquistare un centrocampista, ma non solo. Come infatti raccolto da Calciomercato.it, la società partenopea potrebbe pensare anche ad un innesto in difesa e tra i nomi seguiti c’è Marcao del Galatasaray.

Il brasiliano è un profilo che piace, ma l’affondo avverrebbe in caso di partenza di Manolas. Nel frattempo un intermediario è atteso nelle prossime ore in Italia. Non è la prima volta che un club di Serie A si mostri interessato al difensore, in passato seguito anche dalla Roma. Lo stesso club giallorosso è a caccia di un centrale mancino, ma prima di investire, per i capitolini sarebbe necessario cedere.