Milan, continua a tenere banco il rinnovo di Kessie in casa rossonera, dalla Spagna intanto spunta un ostacolo

Paolo Maldini prima della sfida contro la Sampdoria ha parlato in maniera chiara: il Milan non può andare oltre le proprie sostenibilità e le proprie forze economiche. Parole chiare, soprattutto in ottica rinnovi e in particolare per il rinnovo di Franck Kessie. L’ivoriano, entrato nell’ultimo anno di contratto con i rossoneri, ha parlato in maniera chiara da Tokyo mentre era impegnato alle Olimpiadi con la propria nazionale. Le parti sono in contatto, ma il rinnovo ancora non è arrivato.

Possibili novità potrebbero arrivare in questo senso dopo la fine del mercato, ma attenzione a questi ultimi giorni. Tanti infatti sono i club vigili pronti a lanciare l’assalto all’ivoriano. Da un lato c’è chi già ragiona ad un colpo gratis, come il Tottenham che sarebbe pronto ad offrire 8 milioni l’anno, ma anche come Juventus ed Inter, interessate solo a zero. Dall’altro c’è chi invece potrebbe presentare un’offerta concreta. Stando infatti a quanto riferito da ‘Don Balon’, il Real Madrid sarebbe sulle tracce del giocatore ivoriano. Kessie piace infatti molto a Carlo Ancelotti che lo vorrebbe subito nella propria mediana. E il Real, stando a quanto riferito dalla Spagna, sarebbe disposto a formulare un’offerta da 20 milioni di euro al Milan. Al momento però il primo obiettivo per gli spagnoli resta Mbappe e sul francese sarebbe concentrato tutto l’interesse del club madridista.