Si complica la situazione legata al rinnovo del contratto di Franck Kessie con il Milan: le ultime sul calciomercato del campionato italiano di Serie A

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, ci sarebbero seri problemi in casa Milan per quanto concerne il rinnovo di Franck Kessie, centrocampista ivoriano in scadenza di contratto nel 2022. La dirigenza del Diavolo infatti sarebbe rimasta stupefatta dalle eccessive richieste dell’entourage del giocatore – circa 8,5 milioni di euro a stagione – che potrebbero portare anche ad un suo addio a zero.

E’ questo il vero timore di Maldini e Massara che non vogliono che Kessie arrivi a scadenza per poi perdere un altro titolare senza alcuna entrata dal punto di vista economico. Nel frattempo, se l’ex Atalanta dovesse dire addio, ci sarebbero Tottenham e PSG in grado di offrire un ingaggio più elevato che accontenterebbe il giocatore e supererebbe anche la Juventus, interessata alla situazione di Kessie nelle ultime settimane.