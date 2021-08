Calciomercato Milan, caccia al trequartista | Incontro per Messias

Incontro Torino-Crotone per Messias. Il brasiliano resta sullo sfondo per il Milan, che cerca ancora il trequartista

Manca ancora un ultimo tassello per completare il puzzle in casa Milan. I rossoneri hanno ultimato l’acquisto di Bakayoko, dopo aver messo le mani su Pellegri. Ora tocca al trequartista. Difficile – a cinque giorni dal termine del mercato – capire chi sarà il profilo di qualità che darà una mano a Stefano Pioli e ai suoi uomini. Sono davvero tanti i nomi accostati al Diavolo, tra questi c’è anche Messias.

Il brasiliano, in uscita dal Crotone, piace ai rossoneri ma non sembra essere proprio il primo profilo sulla lista di Maldini e Massara. Difficile che il club di via Aldo Rossi decida di investire i dieci milioni richiesti dal club calabrese.

Messias ha mercato in Serie A, piace soprattutto al Torino di Juric. I granata sono coloro che più di tutti si sono avvicinati alle richieste del Crotone. Oggi c’è stato un incontro tra le parti ma non è arrivata la fumata bianca. Difficile che alla fine Messias resti in Serie B, si attende dunque l’offerta giusta. Per la trequarti del Milan restano vivi i nomi di Corona, anche se i sorteggi di Champions League non hanno dato una mano, e quello di Faivre. Il giovane francese piace molto ma servono sui 15 milioni.