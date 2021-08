CM.IT | Calciomercato Milan, fatta per Bakayoko: i dettagli dell’accordo

Affare chiuso per Bakayoko. Il Milan mette le mani sul centrocampista francese: il giocatore arriva in prestito biennale con diritto di riscatto. Ecco i dettagli

Bakayoko sarà un nuovo giocatore del Milan. Come raccontato in questi giorni, il centrocampista francese e i rossoneri avevano trovato un accordo, Ora è arrivato anche il via libera anche da parte del Chelsea.

L’ex Napoli, che era stato vicino al ritorno al Milan già la scorsa estate, sarà dunque presto un nuovo rinforzo per Stefano Pioli. Ora ci siamo per davvero e già nel weekend dovrebbe essere a Milano per svolgere le viste mediche di rito, prima della firma sul contratto. Bakayoko è pronto a trasferirsi in prestito biennale (1,5 milioni di euro) – servirà dunque rinnovo col Chelsea fino al 2024 – con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Nel pomeriggio era stato lo stesso calciatore a far capire che l’affare fosse in dirittura d’arrivo.

Con l’arrivo di Bakayoko, via libera per Pobega, direzione Torino. Il centrocampista italiano sarà presto un giocatore di Juric. Il calciatore classe 1999 lascia il Milan in prestito secco.