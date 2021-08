Calciomercato Milan, domani Bakayoko | Poi arrivano anche Adli e Corona

Il Milan fa felice Stefano Pioli: domani arriva Bakayoko a Milano, poi i rossoneri proveranno a chiudere anche per Adli e Corona

I rossoneri sono scatenati sul mercato: dopo aver ufficializzato Pellegri, Maldini e Massara stanno apparecchiando un altro tris di colpi da mettere a disposizione di Stefano Pioli. Il primo da depennare dalla lista, anche in ordine cronologico, sarà il centrocampista chiesto dal tecnico emiliano: come raccontato su queste pagine, accordo imminente col Chelsea per il ritorno di Bakayoko. Il francese potrebbe arrivare a Milano già nella giornata di domani. Oltre al ritorno di Baka, poi, il Milan sarebbe pronto a chiudere per altri due rinforzi: spesa massima fissata a 20 milioni di euro. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Milan, subito Bakayoko | Poi Adli e Corona per Pioli

Secondo quanto rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan si appresta a chiudere il mercato con un tris di colpi: domani Bakayoko torna a Milano, poi sarà il momento di Yacine Adli e Jesus Corona. Il più semplice da portare alla corte di Stefano Pioli sembra essere il francese, con l’agente del classe 2000 che ieri ha incontrato Maldini e Massara e ha trovato l’intesa col club meneghino. Ora resta da colmare la distanza con il Bordeaux, che chiede 15 milioni mentre il Milan è fermo a 10. Nei prossimi giorni si può arrivare a dama. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>>CM.IT | Calciomercato Milan, Rafinha apre al ritorno in Serie A: le ultime

Il terzo ed ultimo colpo potrebbe essere Jesus Corona, in uscita dal Porto e giocatore che ha tutte le caratteristiche ricercate dai rossoneri per rinforzare la trequarti. I lusitano vorrebbero almeno 13 milioni, anche considerando il fatto che dovranno il 40% della vendita al Twente: il Milan non vuole andare oltre i 10 milioni nemmeno per il messicano, anche perché andrà in scadenza tra un anno. Insomma, 20 milioni è il tesoretto riservato agli ultimi due colpi. Prima, però, arriva Bakayoko.