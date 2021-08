Calciomercato Juventus, non solo Witsel | Le soluzioni a centrocampo

La Juventus vuole regalare un altro rinforzo a centrocampo ad Allegri dopo Locatelli: Witsel non è l’unica idea dei bianconeri

Appena è tornato al timone della Juventus Massimiliano Allegri è stato molto chiaro: il centrocampo è il reparto da restaurare se si vuole tornare ad essere dominanti in Italia e competitivi in Europa. E, così, Federico Cherubini ha trattato a lungo per mettere a disposizione Manuel Locatelli al tecnico livornese. Il calciatore della Nazionale, però, molto probabilmente non sarà l’unico rinforzo a centrocampo dei bianconeri in questo mercato estivo. La ‘Vecchia Signora’, come raccontato in esclusiva su queste pagine, è impegnata a cedere McKennie in Premier League: quel tesoretto sarà reinvestito sul centrocampo. In questo senso, Axel Witsel non è l’unica soluzione presa in considerazione dalla Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, non solo Witsel | Tutte le alternative a centrocampo

Per il centrocampo della Juventus si registra un ritorno di fiamma per Axel Witsel, (in)seguito dai bianconeri già diverse stagioni fa. Il belga del Borussia Dortmund, però, non è l’unico nome preso in considerazione da Federico Cherubini per rinforzare la mediana di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus non perde di vista Miralem Pjanic e nemmeno Corentin Tolisso. Il bosniaco è in uscita dal Barcellona, ma il suo ingaggio rende l’operazione complicata, mentre il francese potrebbe essere inserito in uno scambio con McKennie con il Bayern Monaco. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Si son raffreddate, invece, le ipotesi di scambio con il Tottenham: l’americano della Juventus, in questo caso, sarebbe stato pedina di scambio con Ndombélé o Moussa Sissoko. Infine, piace molto Aurélien Tchouaméni: il classe 2000 del Monaco è stato l’autentica rivelazione della scorsa Ligue 1 ed il club monegasco vuole una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Tante idee e un’unica certezza: arriverà un colpo a centrocampo.