Le ultime di calciomercato Juventus si concentrano su Cristiano Ronaldo e sull’argomento erede. Ecco la possibile decisione dei bianconeri

Ronaldo ha un accordo col Manchester City ed è lì che il suo agente Jorge Mendes sta provando a portarlo. La Juventus è aperta, anzi apertissima alla cessione del portoghese, tuttavia non intende darlo a zero poiché poi sarebbe costretta a una sanguinosa minusvalenza. Gli inglesi potrebbero ‘accontentarla’ investendo una cifra tra i 25 e i 30 milioni, quella appunto necessaria per evitare una minusvalenza. Da non escludere però anche la via dello scambio. Ai bianconeri piace Gabriel Jesus, ma al momento il brasiliano è ritenuto incedibile. Inoltre per far posto all’ex Gremio servirebbe l’addio di un extracomunitario. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> VIDEO E DIRETTA | Juventus, addio Ronaldo: aggiornamenti live

A Ronaldo-City si lega il tema del successore alla Juventus dello stesso classe ’85. Si fanno tanti nomi, compreso quello di Icardi, anche se c’è chi come Graziano Campi che non esclude il rinvio a gennaio dell’arrivo del sostituto di CR7: “Non mi sorprenderebbe se la Juventus restasse così adesso, non rimpiazzando Ronaldo e poi fosse la grande protagonista del mercato di gennaio – ha detto il giornalista nella diretta di ‘TopCalcio 24’ – Sostituto CR7? Dico Icardi, che potrebbe tornare in Serie A sfruttando il Decreto Crescita“.