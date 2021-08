Ore caldissime per l’addio alla Juventus di Cristiano Ronaldo: la pista inglese continua a essere la più probabile e alla fine può andare in porto uno scambio. Ma serve anche un’altra cessione specifica

Cristiano Ronaldo e la Juventus. Due strade destinate a separarsi nuovamente, verosimilmente nei prossimi giorni, anche se resta da capire dove e in che modalità. Non proprio un dettaglio, anche se nelle ultime ore la situazione si sta senza dubbio definendo, con il PSG pista meno calda rispetto al passato. L’arrivo di Leo Messi e il possibile divorzio con Mbappe, nonostante le schermaglie con il giocatore e lo stesso Real Madrid, rischia di chiudere le porte anche all’arrivo nella capitale francese. La destinazione più probabile resta quella inglese, con il Manchester City che può affondare il colpo dopo l’addio a Kane, che resterà al Tottenham. Ed ecco che per la Juventus si apre però l’annosa questione dell’erede di Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, Ronaldo al City: Guardiola può offrire Sterling o Jesus

E al netto dell’aspetto economico, che per i bianconeri sarebbe una sorta di liberazione, a livello tecnico si tratta di un’impresa impossibile perché si tratta di sostituire più di 30 gol a stagione certi. Con l’addio del portoghese la Juve risparmierebbe un ingaggio da 58 milioni lordi, lasciando a Cherubini un margine di manovra importante. Il preferito resterebbe comunque Gabriel Jesus del City, che – come scrive ‘Tuttosport’ – prendendo CR7 dovrebbero sacrificare uno tra il brasiliano e Sterling. Due necessità che quindi potrebbero anche incontrarsi. I bianconeri però, per prendere Jesus, dovrebbero liberare un posto da extracomunitario, precisamente quello di Weston McKennie, che la Juve sta cercando senza sosta di cedere in Premier. Da non sottovalutare anche la solita pista Icardi, che il PSG – con l’arrivo di Messi – potrebbe decidere anche di cederlo in prestito. Sullo sfondo le piste italiane Zapata e Vlahovic.