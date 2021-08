Accordo tra Cristiano Ronaldo e il Manchester City e sui social spunta l’indizio del club inglese sul possibile super colpo

Accordo raggiunto tra Cristiano Ronaldo e il Manchester City come raccontato da Calciomercato.it. Intesa per un contratto biennale ora occorre il via libera della Juventus che non è intenzionata a privarsi del calciatore facendo una minusvalenza. Uno scambio è l’opzione più probabile con Gabriel Jesus individuato come il nome giusto dai bianconeri. In attesa di novità sull’asse Manchester-Torino con Jorge Mendes nel ruolo di gran cerimoniere, arriva un indizio social. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Protagonista in questo caso è l’account Twitter ufficiale del City. Lo stesso che ha risposto con una faccina ad una notizia relativa al tentativo di Mendes di portare Ronaldo proprio ai Citizens. L’emoticon con il monocolo a indicare una notizia da ‘osservare’.