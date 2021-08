Ultimi giorni di calciomercato per Juventus e Roma, che potrebbero entrare in rotta di collisione per diversi obiettivi

Alle prese con la telenovela Ronaldo, la Juventus non può permettersi di perdere di vista gli altri fronti caldi del calciomercato. Sul tema cessioni, la dirigenza bianconera è impegnata a trovare una sistemazione a McKennie o Ramsey per liberare un posto da extracomunitario e permettersi di prendere almeno in considerazione la pista Gabriel Jesus. Il brasiliano è il profilo preferito da Allegri come eventuale erede di CR7, ma il tecnico toscano continua a chiedere anche un rinforzo a centrocampo. Oltre a Pjanic, nelle ultime ore si è parlato di un ritorno di fiamma all’estero, che non riguarda, tuttavia, solamente i torinesi.

Calciomercato Juventus, anche la Roma su Witsel

Stiamo parlando di Axel Witsel, già vicinissimo ai bianconeri prima del suo trasferimento in Germania. Il centrocampista belga è un profilo che piace molto alla dirigenza bianconera, ma non solo. Secondo ‘Il Messaggero’, infatti, anche la Roma ha effettuato un sondaggio per l’ex Zenit, che ha le caratteristiche cercate da Mourinho per rinforzare la propria mediana.

Sotto contratto con il Borussia Dortmund fino a giugno 2022, Witsel potrebbe partire a cifre accessibili, mentre lo scoglio dell’ingaggio abbastanza elevato (circa 7 milioni di euro) potrebbe essere superato grazie al Decreto Crescita.