Il calciomercato della Juventus è pronto a spiccare il volo con l’addio di Cristiano Ronaldo: Mendes prova a imbastire un altro scambio a centrocampo

L’addio di Cristiano Ronaldo può sbloccare il calciomercato della Juventus, che fino ad ora in questa estate ha sostanzialmente mosso passi piccoli e misurati. Come le cessioni, sostituite dai giocatori rientrati dai prestiti come Perin e Rugani. Il solo allungo è stato quello che ha portato Manuel Locatelli in bianconero, anche perché il centrocampo è sembrato fin dall’inizio il reparto più bisognoso di rinforzi. La Juve ha rinnovato anche il prestito di Morata, anche in attesa di capire il futuro di Cristiano Ronaldo. Che per un periodo è sembrato potesse essere ancora bianconero, anche se il portoghese – come sottolineato anche da Calciomercato.it a più riprese – ha sempre sperato in una soluzione che gli permettesse di lasciare Torino.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Sono ore caldissime che vi stiamo raccontando con la super diretta sul portoghese, Ronaldo oggi si è allenato e ha già lasciato la Continassa. Intanto Jorge Mendes sta lavorando senza sosta per trovare una sistemazione con il Manchester City che sembra ora in pole, c’è stato il summit con la Juve che però è servito anche per provare a imbastire altre operazioni parallele. Come riporta ‘gazzetta.it’, infatti, nel vertice in questione il superagente portoghese avrebbe proposto uno scambio tra Aaron Ramsey e Ruben Neves, centrocampista del Wolverhampton che fa parte della scuderia dello stesso Mendes. Il club inglese, dove l’agente di CR7 è a dir poco influente, valuta il giocatore 30 milioni di euro. Cifre importanti, non semplici da affrontare per la Juve.