Calciomercato Juventus, cessione da 45 milioni: c’è Paratici

La Juventus, in attesa di definire il caso Ronaldo, può veder partire un altro calciatore: affare da 45 milioni, coinvolto Paratici

Non c’è soltanto il caso Cristiano Ronaldo. La Juventus potrebbe vedere alcune cessioni pesanti negli ultimi giorni di mercato. Se di CR7 si sa ormai tutto, con l’accordo con il Manchester City già trovato, un altro bianconero di cui da giorni si parla in ottica addio è Weston McKennie. Il centrocampista americano potrebbe essere sacrificato per ragioni di bilancio, liberando anche un posto da extracomunitario. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, Tottenham: 45 milioni per McKennie

Dall’Inghilterra giungono conferme sull’interesse del Tottenham. ‘The Indipendent’ parla di un possibile affare da 45 milioni di euro con l’ex Schalke voluto a Londra da Fabio Paratici, lo stesso dirigente che lo ha portato in Italia un anno fa. Allegri sarebbe pronto a cedere McKennie che è stato accostato anche a formazioni tedesche.

Come raccontato da Calciomercato.it, il Tottenham è sì interessato al calciatore a stelle e strisce ma l’affare potrebbe concretizzarsi soltanto in prestito.