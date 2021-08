La Juventus cerca un attaccante in attesa di capire il destino di Ronaldo: un indizio non lascia dubbi sul nome prescelto

Tutto sospeso in atteso di Cristiano Ronaldo. Ore in apnea per la Juventus che deve capire quel che accadrà con il portoghese: il vertice con Jorge Mendes e l’accordo tra CR7 e il Manchester City fa pensare ad un addio più che possibile e le prossime ore saranno decisive. Intanto a Torino è arrivato anche Mino Raiola, procuratore tra gli altri anche di Moise Kean. Proprio l’attaccante dell’Everton potrebbe essere uno dei colpi last minute della società bianconera. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Juventus, sospese le scommesse su Kean

A dare maggior concretezza all’ipotesi di un ritorno del Kean la scelta fatta dai bookmakers proprio relativa all’attaccante dell’Everton. Le scommesse su un suo approdo alla Juventus nei prossimi giorni è stato sospeso. Un indizio eloquente sul futuro del giovane attaccante italiano che potrebbe quindi, dopo l’anno al Psg, far ritorno in Serie A e rimettersi a disposizione di Allegri.