Le ultime di calciomercato Juventus si concentrano ancora una volta su Cristiano Ronaldo. Mendes è sbarcato a Torino e il Manchester City fa sul serio

Non solo Mbappe, sono i giorni – gli ultimi di questo calciomercato estivo – anche di Cristiano Ronaldo. Il suo potente agente Jorge Mendes è sbarcato a Torino, in agenda un incontro con il portoghese e soprattutto la Juventus. Mendes comunicherà ai bianconeri l’intenzione del Manchester City di prendersi il cartellino di CR7, desideroso di porre fine alla sua avventura torinese. Sfumato Kane, che ha deciso di restare al Tottenham, ora è il classe ’85 di Funchal l’obiettivo numero uno.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Mbappé, la trattativa è partita. Ronaldo attende sviluppi e pensa al City

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Juventus, da Icardi a Gabriel Jesus: le ultime sul post Ronaldo

I ‘Citizens’ allenati da Guardiola gli garantirebbero più o meno le stesse cifre attuali, 31 milioni di euro netti, per i prossimi due anni, invece per il cartellino non vorrebbero tirare fuori nemmeno un euro. L’obiettivo degli inglesi, anzi dello sceicco è prendere Ronaldo gratis, o al massimo con uno scambio. A tal proposito si fanno i nomi di Gabriel Jesus, ma per il brasiliano a Torino serve l’uscita di un extraUE dalla rosa di Allegri, Bernardo Silva (il suo agente è Mendes) e Laporte. La Juve, invece, punta a monetizzare, perlomeno a incassare quei 28-30 milioni che le eviterebbero una minusvalenza.