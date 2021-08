Calciomercato Inter, annuncio UFFICIALE di Marotta

Marotta commenta il girone di Champions League e il mercato dell’Inter, tra cessioni e acquisti di questa sessione estiva

Al termine del sorteggio dei gironi di Champions League, Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ai microfoni di ‘SkySport’ ha parlato del mercato nerazzurro. Un accenno alla composizione del girone con un augurio: “Un grande in bocca al lupo a De Zerbi, oltre allo Sheriff, che se non sbaglio è la prima moldava in Champions: sarà un girone insidioso”.

Calciomercato Inter, Marotta chiude il mercato | Messaggio ai tifosi

Subito poi un occhio al mercato, per spiegare la situazione riguardante il mercato: “Noi dovevamo rispondere alle linee guida della proprietà: attraverso il mercato ci ha chiesto di reperire risorse finanziarie che ci servivano per affrontare al meglio la stagione. L’abbiamo fatto e ringrazio l’ottimo lavoro di Piero Ausilio e di Baccin, che sono stati bravi”.

“Nel frattempo dopo le cessioni importanti, che tutti sappiamo, abbiamo cercato di individuare giocatori che facessero al caso nostro, in relazione alle disponibilità economiche. Ci siamo riusciti grazie anche a delle circostanze favorevoli, con Dzeko che aveva una promessa da parte della Roma, ma anche la possibilità di prendere Correa”.

Ovviamente nasce una Inter diversa, con dei giocatori che permetteranno un gioco distante da quello di Conte: “Forse abbiamo delle altre caratteristiche rispetto all’anno scorso e l’allenatore ha una rosa un po’ più diversa a disposizione. Sostituire giocatori importanti come Lukaku e Hakimi non è impresa facile, ma sono fiducioso dopo aver assistito a un lavoro meticoloso in questi due mesi: l’allenatore ha grande entusiasmo e abbiamo fiducia in lui”. Poi una chiusura sul mercato in entrata: “Non ci saranno altre operazioni, la rosa è delineata. Sono sicuro che i tifosi capiranno che c’era un momento di contrazione finanziaria da gestire, per le cessioni di Lukaku e Hakimi“.