Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha parlato in diretta a CMIT TV del difensore della Juve ma anche del calciomercato a 360 gradi, tra Ronaldo e Mbappe

La Juventus ha vissuto un calciomercato di attesa, aspettando prima le cessioni e poi agendo di conseguenza. È stato così per Demiral ma non solo, perché ha salutato anche Buffon ma i bianconeri hanno deciso di puntare su Rugani, Perin e ovviamente di prendere Manuel Locatelli. In attacco, ovviamente, tutto resta appeso al futuro di Cristiano Ronaldo. Ma le voci su Rugani non sono mai cessate in questi giorni tra Fiorentina, Lazio e Napoli. Per parlare dell’ex Cagliari è intervenuto in diretta a CMIT TV Davide Torchia, l’agente proprio del difensore classe ’94: “La cosa importante è che la Juventus fin da maggio ci ha presentato davanti una tipologia di progetto. Non volevano dar via il giocatore in prestito, che avrebbe avuto le sue chances, con Allegri che lo considerava una risorsa, che non c’erano preclusioni e che sarebbe andato via un difensore, come è successo con Demiral, dato in prestito perché era la sua volontà. La Juventus non ha mai preso in considerazione determinate richieste”.

Davide Torchia, intervenuto a CMIT TV, ha risposto direttamente all’indiscrezione Lazio e Napoli: “Con Sarri? Il pensiero che possa venire ad un tifoso c’è, ma non stiamo parlando di mercato. Sul Napoli dico che non ho avuto contatti con il club, poi può darsi che abbiano pensato ad un determinato scenario, ma poi sta tutto agli altri”. L’attenzione si sposta poi all’ultima settimana di calciomercato: “Lewandowski, quello o l’altro, non è facile, come non lo è per Ronaldo. Anche perché poi hanno creato un sistema per il quale le squadre che fanno mercato sono due o tre e le altre fanno dei prestiti che creano dei circoli infiniti, una catena che non si interrompe. Non ci sono soldi, bisogna cercare anche di valorizzare i giocatori che sono in casa e sarebbe bello se si tornasse come una volta: la A prendeva i giocatori dalla B, la B dalla C e via dicendo”.

Torchia a CMIT TV: “Ronaldo e Messi insieme sono come Bartali e Coppi”

Sul futuro di Mbappe e Ronaldo: “Sento di 180 milioni per il francese. Che poi li può anche valere, visto che ne vogliono 170 per Kane, ma la situazione è che non so se il Real Madrid possa spendere una cifra del genere. Io rimango basito con questi club, però non sono nella loro testa. Quello che prima succedeva a maggio/giugno, adesso succede l’ultima settimana e bisogna adeguarsi. Io mi rifiuto di pensare che Cristiano Ronaldo possa giocare insieme a Messi, sarebbe come mettere Bartali e Coppi nella stessa squadra. Con Guardiola invece è diverso. Loro stanno cercando un attaccante e Kane è lontano. Sappiamo poi che il City ha un attaccante più giovane che può interessare alla Juventus. Quindi ti dico che questo per me è l’unico modo per incastrare una trattativa del genere”.

Torchia ha poi parlato di diversi temi del calciomercato: “Qualche giorno fa ho letto un titolo che diceva che il PSG è già la squadra più antipatica del mondo. Koulibaly sta molto bene dove sta. Ho seguito bene il campionato francese, non voglio fare lo scienziato, ma soltanto il PSG sa come ha fatto ad arrivare secondo al Lille. Manolas-Torino? Con tutto il rispetto del Torino, Manolas prende quattro milioni all’anno, ha trent’anni, ha una quota di ammortamento che il Napoli dovrebbe incassare come minimo 10 milioni, non credo che possano permetterselo”. Su Correa: “È proprio un bel giocatore, può giocare in squadre importanti. Non sarà un mostro di continuità però può fare molto molto comodo all’Inter soprattutto con Inzaghi che gli troverà la giusta collocazione”.