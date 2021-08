L’Inter potrebbe assicurare un altro attaccante ad Inzaghi dopo Correa. Nel mirino della dirigenza nerazzurra c’è Scamacca del Sassuolo

L’Inter non è sazia e potrebbe non fermarsi all’arrivo di Correa dopo l’ingaggio nelle scorse settimane di Dzeko. Attacco rivoluzionato per i campioni d’Italia, che puntano con decisione anche su Gianluca Scamacca per completare il reparto offensivo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

L’eventuale sbarco a Milano della punta in forza al Sassuolo, però, sarebbe legato alla possibile uscita di Sanchez, sul quale Inzaghi e la dirigenza campione d’Italia nutrono più di qualche riserva sulle sue condizioni fisiche.

Inter, non solo Correa: assalto anche a Scamacca

Se il cileno dovesse comunque restare ma non dare le necessarie garanzie a livello fisico, Marotta e Ausilio proverebbero a chiudere per Scamacca come sottolinea Sport Mediaset. L’Inter tenterebbe un assalto last minute per il classe ’99, cercando di trovare un accordo definitivo con il Sassuolo. I nerazzurri avrebbero già in mano una bozza d’intesa sul prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 27 milioni. Scamacca è un profilo che piace da tempo alla dirigenza di Viale della Liberazione, con il giocatore cercato con insistenza anche dalla Juventus soprattutto nello scorso mercato invernale.