Sono ore caldissime sul fronte Cristiano Ronaldo, per il mercato ma anche per il campo e la partita con l’Empoli

In questi giorni è esplosa la bomba Cristiano Ronaldo in casa Juventus. La situazione è ormai definita, con il portoghese che vuole andare via e intanto non è neanche al 100% a disposizione di Allegri. Che lo ha lasciato fuori dai titolari nell’amichevole con l’Under 23 e soprattutto con l’Udinese. Alcune indiscrezioni parlavano anche di un Ronaldo che va ripetendo ai suoi compagni la volontà di cambiare aria mentre oltre al PSG è spuntata con prepotenza anche la pista Manchester City. Con Guardiola che non prenderà Kane, oggi allo scoperto per annunciare la sua permanenza al Tottenham.

A questo si aggiunge anche l’infortunio di questa mattina in allenamento a un braccio, che ha costretto il portoghese a lasciare anzitempo la Continassa. Come filtra dai bianconeri e secondo quanto risulta alla nostra redazione, per Ronaldo si tratta solo di un colpo e la sua è stata una uscita precauzionale. CR7 sta bene e non si tratta di nulla di rilevante, quindi resta disponibile senza problemi per il match di sabato con l’Empoli.