Nuovi e incessanti rumors sul futuro di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese conteso da Manchester City e Paris Saint-Germain

Continua a tenere banco il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Non è ancora certa la permanenza al 100% del fuoriclasse portoghese a Torino, con CR7 che nell’allenamento odierno ha lasciato anzitempo il campo della Continassa per un colpo al braccio dopo la panchina di domenica scorsa contro l’Udinese. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Sull’ex Real Madrid ci sarebbe soprattutto il Manchester City in pressing, con Guardiola che sfumato Kane potrebbe dare il via libera nel rush finale del mercato per l’arrivo di Ronaldo nella fila della squadra campione d’Inghilterra.

Juventus, D’Amico non ha dubbi: “Mbappe al Real con Ronaldo al PSG”

Andrea D’Amico, noto agente, non chiude però definitivamente le porte ad un ipotetico sbarco del numero sette al Paris Saint-Germain con l’addio di Mbappe, sempre nel desideri del Real Madrid.

“Facciamo una scommessa? Io dico che Mbappe vada al Real Madrid e io sono quasi sicuro che CR7 vada al PSG – svela D’Amico alla trasmissione radiofonica ‘Tutti Convocati’ – Facciamo una scommessa: se mi sbaglio vi porto a cena tutti, altrimenti voi a me”.