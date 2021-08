Nuovo appuntamento con CMIT TV: diretta dalle ore 19 con tutti gli ultimi aggiornamenti di calciomercato

Nuovo appuntamento con CMIT TV: a partire dalle ore 19.00 saremo in diretta con il nostro consueto appuntamento sul canale Twitch di Calciomercato.it per parlare dei principali temi di giornata, con focus ovvio sul calciomercato di Serie A e delle scatenate big. L’arrivo di Correa, i grattacapi Milan e chiaramente l’annosa questione Ronaldo-Mbappe che diventa sempre più intricata. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Conduce Marco Giordano, affiancato dal nostro Andrea Gariboldi. Ospiti Alessandro Iori di ‘Dazn’, Adriano Ancona de ‘Il Corriere dello Sport’ e l’agente Fifa Davide Torchia, procuratore anche di Daniele Rugani.

