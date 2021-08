Del futuro di Cristiano Ronaldo ha parlato anche il giornalista Daniele Galosso, intervenuto in diretta alla CMIT TV

Sono giorni di mercato roventi in tutta Europa. La situazione che al momento è più sulla bocca di tutti è quella di Kylian Mbappe, che ha sottolineato di voler lasciare il Paris Saint-Germain per approdare al Real Madrid. L’addio del giovanissimo attaccante francese potrebbe essere strettamente legato al futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese segue con interesse la vicenda Mbappe, ma strizza anche l’occhio al Manchester City. E proprio del suo futuro e di un possibile addio alla Juventus ha parlato Daniele Galosso, giornalista di ‘Tuttosport’, intervenuto in diretta alla CMIT TV.

“Il Manchester City può essere occasione non più probabile, ma meno impossibile in caso di eventuale addio di Ronaldo. La questione Mbappe continua a tenere banco, ma in caso di addio del francese e di un suo approdo al Real Madrid, la prima scelta del Psg non sarebbe Ronaldo bensì Richarlison. Il brasiliano dell’Everton avrebbe l’amico Neymar come grande sponsor. L’uscita di Kane con le sue parole che confermano di voler restare può avvalorare la pista City, che resta comunque difficile e dovrebbe contenere anche la soluzione per la Juve, che a così pochi giorni dal mercato deve aver bisogno di un’alternativa in caso di addio del portoghese”.