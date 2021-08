L’uruguaiano ex Sampdoria torna in Italia e ha scelto il numero 18 per la sua nuova avventura a Firenze

Lucas Torreira è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il centrocampista uruguaiano arriva in prestito dall’Arsenal ed è stato ufficializzato da un comunicato apparso sul sito ufficiale del club gigliato. Con 31 presenze in nazionale e già noto al campionato italiano con la maglia della Sampdoria, Torreira adesso indosserà la maglia numero 18.

Reduce da una stagione all‘Atletico Madrid, Torreira ha vinto la Liga dello scorso anno. Classe ’96, fuori dal progetto dei Gunners, torna in Italia per una nuova avventura e per rilanciarsi nel centrocampo di Italiano, per riconquistarsi l’Europa sul campo insieme alla Fiorentina. Al termine della stagione la società di Commisso potrà decidere se riscattarlo o meno.