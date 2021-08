Intervenuto a CM.IT TV, il giornalista Alessandro Grandesso ha parlato dell’ipotesi di vedere Ronaldo al Paris Saint-Germain

Ospite della diretta pomeridiana alla CM.IT TV, Alessandro Grandesso, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, è intervenuto per parlare del caso Mbappe e del futuro di Cristiano Ronaldo, che potrebbe essere legato ad un possibile addio dell’attaccante francese. “La cifra per Mbappe è enorme, ma considerando l’età e le potenzialità commerciali e non solo, è un investimento che vale la pena fare. Bisogna mettere insieme tutti gli elementi, nel mezzo ci sono poi interessi che vanno al di là del calcio. Se Mbappe dovesse partire il Psg avrà pianificato un’alternativa”. Alternativa che secondo il giornalista non sarà però Cristiano Ronaldo.

Il portoghese della Juventus studia con attenzione la situazione Mbappe e attende anche novità dal Manchester City. “Ronaldo non è mai stato preso in considerazione dal Psg. Per cui, salvo cambiamenti di rotta, Ronaldo non dovrebbe arrivare a Parigi”. Sulle alternative: “Tutto è possibile. Per quanto riguarda Lewandowski bisogna capire se il Bayern riuscirà a sostituirlo nel giro di sei giorni e se vorrà privarsi di un attaccante in grado di garantirti così tanti gol. Haaland è una grande suggestione, ma rimane un obiettivo di altri grandi club, dal Chelsea al Real Madrid. Se la trattativa per Mbappe dovesse andare in porto, tutto a quel punto diventerebbe possibile”.