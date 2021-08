Calciomercato Sampdoria, UFFICIALE | Preso il giovane Oskedra

La Sampdoria ha ingaggiato Jakub Oskedra, attaccante classe 2005 ex Escola Varsovia: colpo in prospettiva dei blucerchiati

I blucerchiati sono stati protagonisti di una buona partita contro il Milan, pur avendo perso per 1-0. Gli uomini di Roberto D’Aversa sono rimasti sempre in partita e sono anche andati vicini al pareggio in un paio di occasioni. Quello che, però, è sembrato mancare alla Sampdoria sono alternative in avanti. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

In attesa di trovare qualche innesto sul mercato, i blucerchiati hanno fatto un colpo in prospettiva: preso il giovane Jakub Oskedra. L’attaccante classe 2005 ex Escola Varsovia ha firmato il proprio contratto con la Sampdoria e ha posato per le prime foto insieme al presidente Ferrero.