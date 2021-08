La Roma spera di risolvere a breve un’altra situazione spinosa: Javier Pastore, fuori dal progetto ma pesantissimo a bilancio

Tiago Pinto è al lavoro per continuare a sfoltire una rosa extra-large, difficile da gestire per quantità e soprattutto per peso economico a bilancio. Sono tanti i big nella Roma che guadagnano parecchio ma che sono ormai fuori dal progetto tecnico, per questo complicati da piazzare. Santon, Fazio, Nzonzi e Pastore sono i principali a dispetto di tanti altri nomi come Coric, Bianda e Florenzi invece ceduti in questi giorni insieme a giovani come Astrologo e Milanese. Per tutti la situazione è praticamente identica: ancora un anno di contratto e la necessità di liberarsene il prima possibile. Difficile però farlo con una cessione, per questo Pinto e la Roma sono costretti a trattare singolarmente per rescissioni e buonuscite.

E al momento la situazione più calda riguarda Javier Pastore. Tiago Pinto è a Milano in queste ore, le parti sono in contatto per risolvere il contratto, ma ovviamente le posizioni sono contrastanti. L’argentino vorrebbe almeno un anno di contratto per rescindere (guadagna 4,5 milioni netti), la Roma vorrebbe lasciargli semplicemente il cartellino senza altri ‘impegni’. La trattativa è in corso, ognuno si gioca le proprie carte ma i giallorossi potrebbero averne una importante: Pastore, infatti, nei giorni scorsi è stato a Parigi e ha partecipato alla presentazione della sua vecchia squadra, il PSG, al Parc des Princes. Una serata largamente documentata in prima persona dal Flaco e dalla moglie Chiara. Peccato che la Roma non avesse dato la sua autorizzazione. Il braccio di ferro continua, ma una soluzione andrà trovata nel breve termine.