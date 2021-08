Alla vigilia di Roma-Trabzonspor, José Mourinho ha parlato anche di calciomercato Roma, partendo dal suo Capitano

Alla vigilia di Roma-Trabzonspor, ritorno dei play off di Conference League, José Mourinho ha toccato anche alcuni temi caldi del calciomercato, lanciando qualche messaggio indiretto alla società. In scadenza a giugno 2022 e in trattativa con il club per il rinnovo, Lorenzo Pellegrini è stato elogiato dallo ‘Special One’, entrato subito in sintonia con il capitano giallorosso. “Pellegrini può e sa fare tutto. Se avessimo tre Pellegrini, giocherebbero tutti e tre. Può adattarsi a diversi moduli perché è un giocatore molto funzionale, sa giocare anche sulla fascia destra, come quando ha creato l’occasione della traversa di Abraham contro la Fiorentina. Capisce il gioco e le idee dell’allenatore”.

Idee che sono apparse chiare anche su Diawara, nel mirino di un tifoso a Trigoria: “Non è grave, non è stato un episodio di aggressione fisica, ma solamente di parole che hanno portato a una piccola reazione verbale. Diawara fa parte della rosa rosa, come sapete c’è un gruppo di giocatori che lavora a parte, lui invece sta con noi. Il mercato chiude il 31 agosto, può succedere qualcosa, ma può succedere anche che Diawara resti. Ha esperienza e qualità, è un buon professionista. E’ un ragazzo fantastico e per questo abbiamo tutti un buon rapporto con lui e se dovesse restare, sarebbe sicuramente un valore aggiunto”.