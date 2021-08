Calciomercato Roma, ‘caso’ Villar | Le ultime sul futuro dello spagnolo

Calciomercato Roma, situazione tesa per Gonzalo Villar: per il centrocampista spagnolo addio possibile.

Futuro da definire in casa Roma per Gonzalo Villar. Il centrocampista spagnolo non rientra più nei piani della società e ha manifestato il suo nervosismo sui social, con un tweet ironico di risposta a un tifoso, poi rimosso: “Mi dicono che sono una pippa e che mi devo levare dal c…”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Una polemica che va a inserirsi nei rumours secondo cui il club capitolino sarebbe alla ricerca della migliore opzione per monetizzare dalla sua cessione. Roma che in particolare secondo Asromalive.it starebbe valutando uno scambio di prestiti con la Fiorentina con Pulgar. Molti tifosi, tuttavia, sempre su Twitter hanno preso le sue difese, sia dal punto di vista umano che tecnico. La partita è aperta, i prossimi giorni saranno decisivi. Gli estimatori per lui, in ogni caso, non mancano, c’è anche il Sassuolo.