Continua a tenere banco il futuro di Mbappe: a riguardo si è espresso anche Leonardo, che ha puntato il dito contro il Real Madrid

Come vi abbiamo raccontato è partita la trattativa per l’approdo di Kylian Mbappe al Real Madrid. Il giovanissimo attaccante francese vuole trasferirsi nel club spagnolo e non è affatto intenzionato a rinnovare il suo contratto con il Paris Saint-Germain. Una trattativa che coinvolge anche la Juventus e Cristiano Ronaldo, con il portoghese possibile indiziato a rimpiazzare il natio di Bondy, ma che strizza anche l’occhio al Manchester City di Guardiola. Nel frattempo però, su quella che è la trattativa e i 160 milioni di euro offerti dal Real Madrid al Psg, si è espresso anche Leonardo, ds del club francese, che punta il dito sia contro il giocatore che contro il club di Florentino Perez.

“Se Kylian vuole andarsene, bisogna trovare una soluzione che però vada bene anche a noi” ha affermato a ‘Le Parisien’. Per liberare Mbappe serviranno quindi 200 milioni di euro. Ha aggiunto il dirigente brasiliano: “La posizione del club è sempre stata di tenerlo e rinnovargli il contratto. Ci sono state varie riunioni in questo senso e questo prova il nostro obiettivo. Gli abbiamo fatto una proposta al livello degli altri nostri top player e anche di più. Poi se un giocatore vuole andarsene, non lo tratteniamo. Ma se ne andrà alle nostre condizioni. Non chiudo la porta a nessuno, ma non abbiamo ricevuto altre offerte”.

Psg, l’attacco di Leonardo a Mbappe e al Real Madrid

Dure le parole di Leonardo contro il Real Madrid: “A voce abbiamo detto di no. E’ una cifra molto distante da quel che consideriamo un valore sufficiente. Tenuto conto del fatto che poi dovremo versarne una parte al Monaco. Questa proposta a 7 giorni dalla fine del mercato sembra a una strategia per ottenere un no, per poi dire che ci hanno provato. Ma sono due anni che il Real ha un atteggiamento irrispettoso, scorretto e illegale perché non hai diritto di contattare direttamente un giocatore di un altro club. E’ qualcosa di inaccettabile”.

Attacco anche allo stesso ragazzo e al suo entourage: “Ha sempre promesso che non sarebbe mai andato via libero. Quindi non possiamo dire di essere contenti della situazione”.