Calciomercato Milan, incontro per il centrocampista | Maldini anticipa tutti

Incontro a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e l’agente di Romain Faivre, centrocampista del Brest

Dopo l’ottima stagione al Francis Le Bié di Brest, Romain Faivre, classe ’98, è finito nel mirino delle big d’Europa. Tra queste, secondo ‘Footmercato’, ci sarebbe anche il Milan, che però deve affrontare la concorrenza del Borussia Monchengladbach. I rossoneri, intanto, si sono portati avanti con un incontro a Casa Milan con il rappresentante di Faivre, per cercare di anticipare tutti e trovare quanto prima un accordo.

Con un contratto in scadenza nel 2025, Faivre è già nel giro della nazionale Under 21 della Francia, con tre presenze e due gol, mentre in Ligue1 arriva da 6 gol e 5 assist in 36 presenze. Un prospetto giovane che potrebbe andare a impreziosire la mediana di Pioli.