Calciomercato Milan, avanti tutta per il colpo per completare il reparto offensivo: scelta fatta, pronta l’offerta.

Il Milan si prepara a chiudere con i fuochi d'artificio il suo calciomercato. La squadra di Pioli è sembrata pronta al debutto in campionato, ma per regalare al tecnico una rosa del tutto competitiva manca ancora qualche piccolo ritocco. E nonostante lo sfavillante esordio con gol di Brahim Diaz, l'intenzione di aggiungere qualcosa sulla trequarti è chiara. Il club rossonero ha fatto la sua scelta e va con decisione all'assalto del giocatore prescelto, tra i tanti nomi circolati nelle ultime settimane.

Milan, assalto a Corona: si può chiudere per 10 milioni

Si tratta di Jesus Corona, talento messicano del Porto che sarebbe il profilo ideale avendo anche la giusta esperienza in Champions League. Un nome di cui si era parlato in passato e per il quale c'è stato un ritorno di fiamma, il contratto in scadenza con i lusitani nel 2022 è un assist da sfruttare.

Trattare con il Porto non è mai facile, ma, secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, è pronta un’offerta da 10 milioni di euro che potrebbe convincere i ‘Dragoes’, a fronte di una richiesta da circa 13 milioni.